Visszatérhet Xbox Series X-en egy közönségkedvenc játék

A 1 vs 100 című játék sajnos nem volt túl hosszú életű, ami már csak abból kifolyólag is szomorú, mert alapvetően nem volt olyan ember, aki nem imádta a kvízezésre alapuló, tévéműsorokra hajazó alkotást.

Phil Spencer, az Xbox divízió fejese azonban most elhintett egy infót, miszerint a Microsoft tervei között szerepel, hogy feltámasszák a szóban forgó multiplayer címet. Anno a technikai akadályok szabtak gátat a programnak, azonban most, így két generációval később már meg tudják valósítani a 1 vs 100-et.Anno az említett alkotás 2,5 millió letöltéssel büszkélkedhetett, viszont összesen egy éves élettartama volt csak, tekintve hogy lelőtték a szervereket. Talán most, hogy a száz-százötven fős battle royale-ok korát éljük, már lesz helye a piacon, és megélheti reneszánszát a szoftver!