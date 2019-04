Visszatér Tiny Tina szerepére Ashly Burch a Borderlands 3-ban

Talán arra minden Borderlands-rajongó közmegegyezésre jut, hogy a második rész egyik legszuperebb karaktere Tiny Tina volt, aki ráadásképp a Tiny Tiny's Assault on Dragon Keep DLC-ben még egy plusz dimenziót is kapott, ami a személyiségét illeti.

Yes she has returned. ? Randy Pitchford (@DuvalMagic) 2019. április 12.



A mostanra már tinédzserré avanzsált őrült, elmebeteg leányzó a Borderlands 3 -ra is visszatér, és bár aggódtunk, hogy miután Rhys-t nem Troy Baker fogja játszani , esetleg Tiny Tina esetében is leváltják Ashly Burch-t, deEz főképp azért örvendetes hír, mert azok a hasfalszaggató, elképesztően őrült szövegek, amiket Tiny Tina megejt, mind-mind azért annyira ikonikusak, mert Ashly Burch fenomenálisan hozza a karaktert. Alig várjuk, hogy lássuk a Mordecai-jal és Brickkel való közös jeleneteit.