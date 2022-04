Visszatér gyökereihez a GOG

Aki emlékszik még rá, a CD Projekt csapata elsődlegesen azért indította útnak a Good Old Games digitális disztribúciót, hogy elfeledett, már nem kapható videojátékokat tegyenek elérhetővé újra teljeskörű kompatibilitással.

Az esztendők során azonban kissé átalakult a helyzet, a név ugyanis maradt, de egyre több modern, és friss tripla-A kategórás megjelenés is csatlakozott a platformhoz, a régi videojátékok gyűjteménye pedig háttérbe szorult.Ezt sokan sérelmezték, azonban a csapat most bejelentette, hogy változtatnak rajta a jövőben és visszatérnek gyökereikhez, így a jövőben a Good Old Games-en, hogy tovább bővülhessen a jelenleg is több mint 500 címből álló adatbázis.