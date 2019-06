Visszatér az év végén a boltok polcaira az igazi Commodore 64!

A Retro Games munkatársainak kezét egészen biztosan áldja most az a játékostábor, akik játékos karrierjüket már a Commodore 64-érában megindították, merthogy újra kiadják az egykoron népszerű számítógépet.

Sőt, nem a korábban már publikált mini kiszerelésre kell gondolni, a srácok ugyanis a teljes méretű, ergo az igazi Commodore 64 élményt szállítják le a boltok polcaira, amiről már jó ideje csepegtették az infókat. Az biztos, hogy az idei év ünnepi szezonjában, tehátA komplett billentyűzet, frissített Micro Switch Joystick és HDMI kimenet is jelen lesz az újfajta kiszerelésben, ráadásul három variáns is rendelkezésünkre áll bootolás tekintetében: egyrészt az eredeti C64 Basic, másrészt a Games Carousel, harmadrészt a VIC-20 Basic környezetben indíthatjuk el a masinát.Ez még nem minden, lévén 64 előretelepített játék vár minket, amiket 50Hz-en és 60Hz-en egyaránt nyúzhatunk, opcionálisan pedig még CRT szűrőt is aktiválhatunk, ha nosztalgiázni támadna kedvünk. Hab a tortán, hogy pendrive-on keresztül a saját VIC20 és C64 játékainkat is betölthetjük!

