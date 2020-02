Visszatér a ritmusjátékokhoz a Harmonix, érkezik a FUSER

A Harmonix csapata annak idején a Rock Band-sorozattal szerzett magának nagy hírnevet, és úgy tűnik, hogy sok-sok év után most visszatérnek gyökereikhez, lévén az NCSOFT védő szárnyai alatt ismét egy ritmusjátékon dolgoznak.

Bár valódi zene helyett a FUSER címmel bemutatott alkotás a DJ-zésről szól majd PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en egyaránt, de ehhez ritmusokra és taktusokra épülő játékélmény vár ránk, melynekBár a játékmenettől nem esett le az állunk, azért az elsőként bejelentett daloktól felcsillant a szemünk, hiszen kifejezetten minőségi előadók slágerei várnak majd ránk, méghozzá a legkülönfélébb zenei műfajokból. Mutatjuk a komplett listát:50 Cent - "In Da Club"Billie Eilish - "bad guy"Blue Öyster Cult-? "(Don't Fear) The Reaper"The Chainsmokers ft. Daya - "Don't Let Me Down"The Clash - "Rock the Casbah"Fatboy Slim - "The Rockafeller Skank"Imagine Dragons - "Thunder"J. Balvin & Willy William - "Mi Gente"Lady Gaga - "Born This Way"Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"Lizzo - "Good As Hell"LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock - "Party Rock Anthem"Migos - "Stir Fry"Post Malone - "Better Now"Smash Mouth - "All Star"Warren G & Nate Dogg - "Regulate"

