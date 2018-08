Visszatér a PUBG-be a dinamikus időjárás

Alig ocsúdtunk fel még a PlayerUnknown's Battlegrounds Global Invitational bajnokságából, máris keményen dolgoznak a fejlesztők a következő frissítésen, mely visszahozza a dinamikus időjárást, mint játékelem.

Bár az említett feature roppant nagy népszerűségnek örvendett, mégis kivették azt a játékból, most azonban nem csak, hogy visszatér,, hiszen a véletlenszerűen bekövetkező időjárás kondíciók egy pillanat alatt megváltoztathatnak egy-egy szituációt.A mérkőzések java még így is napsütésben fog zajlani, azonban, ha például elkezd szakadni az eső egy húzós helyzetben, akkor lövéseinket könnyedén tompíthatja a zaj, míg mondjuk a köd által végig nindzsázhatunk a pályán észrevétlenül. A részletezett újdonság elviekben jövő héten kerül be az éles szerverekre.