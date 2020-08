Visszatér a PS5-ön a The Getaway?

A The Getaway című PS2-es alkotás habár egészen jó kritikákat kapott, illetve nem is fogyott rosszul, de több országban is vagy kitiltották vagy kivettek belőle tartalmat, köszönhetően a szoftver egyébként roppant erőszakos mivolta miatt.

Pár évre rá jött egy folytatás The Getaway: Black Monday címmel, ami szintén egészen korrektül fogyott, de a kritikusok már nem szívlelték, azóta pedig csend uralkodik a franchise háza táján. Egy egykori Sony Londonos fejlesztő azonban, Mike Rouse a saját YouTube-csatornáján hintette el , hogy úgy hallotta, valamire készül a Sony a The Getaway-jel kapcsolatban.Legalábbis még tavaly ez volt a tényállás, de hogy aztán időközben változott-e valami, az kérdéses. Ti szívesen látnátok a PS5-ön a The Getaway visszatérését?