Visszakerültek az Alan Wake jogai a Remedyhez, jöhet a második rész?

Óriási hír érkezett a videojáték-ipar berkeiből, lévén a Remedy Entertainment bejelentette, hogy visszakerültek hozzájuk az Alan Wake jogai a Microsofttól, ami pedig újabb kapukat nyithat meg a széria előtt.

Sőt, a stúdió még egy szolid 2,5 millió eurós, azaz kb. 800 millió forintos kárpótlást is kapni fog a kiadótól a korábban eladott játékok nyomán, ez az idei év második felében esedékes. És hogy miért fontos, hogy mikor jutnak hozzá ehhez a pénzhez?Mert egy ekkora összeggel nem kizárt, hogy új területekre léphetnek a franchise-zal. A legvalószínűbb, hogy leszállítják több platformra is az Alan Wake -et, a remaster gondolata sem ördögtől való, ám amire talán a legtöbben várnak, az is szintén benne van a pakliban -...