Visszakerült Steamre a Telltale-féle Monkey Island

Igazi hullámvasúton van túl a Telltale Games, hiszen míg 2018 szeptemberében bezárták a zseniális történeteiről híres stúdiót, addig mostanra már feltámasztották azt, és egymás után lehelnek életet az egykori projektekbe.

Régi adóssága volt már a cégnek, hogy ugyebár amikor sorra vették le a Telltale játékait a Steamről, akkor többek között a Tales of Monkey Island is lekerült, azonban mint a visszatért vállalat sok más IP-je, úgy ez is visszakerült a Valve felületére, ergoMég mindig van olyan címe a Telltale-nek, ami nem került vissza, például a Tales from the Borderlands, de ezek után egészen biztosak vagyunk, hogy pont nem azt a sorozatot fogják elhanyagolni, aminek a folytatását mindmáig követelik a rajongók.