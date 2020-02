Visszakapta a Need For Speed fejlesztését a Criterion - viszlát, Ghost Games!

Sokan bírálták az elmúlt években, hogy a Need For Speed-játékok a Ghost Games kezében vannak, azonban pár sikertelen, félsikeres próbálkozás után az Electronic Arts végre megnövesztette, amit meg kell, és cselekedtek.

Átadták ugyanis a széria további fejlesztési munkálatait a Criterionnak, akik korábban is ügyködtek már a szérián belül, igaz, ők sem a legfényesebb epizódokat készítették el. Példának okáértÉs hogy mi lesz a továbbiakban a Ghost Games-szel? A legtöbbjük átkerül a Criterion égisze alá, hogy folytassák a munkálatokat új menedzsment alatt a Need For Speed-játékokon, míg akit nem tudnák áthelyezni, addig azokat igyekeznek már projektekre ráállítani - írja a GamesIndustry.