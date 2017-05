Visszahívja laptopjait a Gigabyte

A Gigabyte főként az alaplapok és grafikus kártyák piacán számít nagy névnek, ám jó ideje jelen vannak a hordozható számítógépek piacán is, ahol egyre komolyabb megoldásokat kínálnak a rájuk jellemző "barátibb" áron.

Nem is olyan régen mutatták be a frissített Aero 15-ös szériát, mely hetedik generációs Intel i7-7700HQ processzort és 6GB-os GeForce GTX 1060-os grafikus kártyát kínál. Az 1,9 centiméteres "vastagságba" még egy 94Wh-s akkumulátor is belefért, amit mindenhol kiemeltek, ám úgy tűnik, mégsem lehet felhőtlen az öröm.A vállalat ugyanis, méghozzá az akkumulátor hibájára hivatkozva. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi a probléma, de hamar reagáltak és gyors cserét ígértek a már érintett felhasználóknak.