Vissza a jövőbe témájú sztori DLC-t kap a Red Dead Redemption 2

Óriási bejelentéssel szolgált alig néhány perccel ezelőtt a Rockstar csapata, akik lerántották a leplet a Red Dead Redemption 2 következő letölthető tartalmáról, mely egy egészen különleges crossovernek ígérkezik.

A vadnyugati kalandot ugyanis egy csipetnyi filmes szállal szeretnék feldobni a rocksztárok, aminek részeként a Vissza a jövőbe filmsorozat harmadik epizódját akarják belefűzni a játékba, ezáltal Marty McFly oldalán nagyot kalandozhatunk a Red Dead Redemption 2 világában, melynek az előzményeit ismerhetjük meg - lévén a film 1885-ben játszódott, míg a játék később.címre keresztelt bővítményből kiderül, hogy miként járult hozzá Marty és a jó öreg Doki ahhoz, hogy beinduljon a játék jól ismert története, ezáltal szerepet kap benne a DeLorean időgép, Biff Tannen, mint főellenfél, miközben természetesen a legendás gőzmozdonyos jelenet sem hiányozhat a DLC-ből, de érdekesség, hogy a sztoriba egy rejtélyes mágikus Kacsát is beleszőnek, akinek nagy szerepe lesz a Vissza a jövőbe és a Red Dead Redemption 2 cselekményeinek összefűzésében.Ha felkeltette a figyelmedet a kérdéses DLC, a Marty McFly and The Duck várhatóan még ma, azaz április 1-jén ingyen letölthető lesz a játékhoz PS4-re és Xbox One-ra is.