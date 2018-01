Virtuális gamer PC bérlés? Egy francia startup megcsinálja!

A PC-s játékosok egyik legnagyobb problémája évek óta határozottan a folyamatos gépújítás, ami egy soha véget nem érő folyamat, éppen ezért egészen izgalmas kezdeményezésnek tűnik a francia Blade startup ötlete, akik bérelhető virtuális gamer PC-kkel dobnák fel a piacot.

A Shadow névre keresztelt szolgáltatást a startup havi 50 dollárért, tehát nagyjából 13 ezer forintért kínálja, eléréséhez pedig egy teljesen átlagos számítógépre, valamint gyors internetkapcsolatra lesz szükségünk, hiszen a játékok felhőn keresztül streamelve jutnak majd el hozzánk egy távoli szerverről.Az ötlet nem újdonság, korábban több cég is próbálkozott már hasonlóval - többnyire csúfos bukás lett a vége -, a Blade újdonsága azonban, hogy ők nevesítik is a dolgot, ezáltalnekünk a látvány terén.A Blade biztosítja, hogy minden játékot a legjobb felbontásban élvezhessünk majd akár okostelefonunkon is, de lényeges, hogy ebben az árban csak a gépbérlés van benne, a játékokat ugyanúgy külön kell megvásárolnunk majd, csak a gépfejlesztéssel nem kell törődnünk, azt a háttérben ugyanis automatikusan kivitelezi a szolgáltató.