Virtuális 7.1-et kínál a Genius új fülese

A játékosoknak szánt perifériák piacra minden évben új gyártókkal gazdagodik, de már minden szegmensben kialakult egy-egy csoport, melyben a hosszú évek óta jelenlévő gyártók gyülekeznek.

Az alsóbb szegmensben ide tartozik a Genius is, akiknek rengeteg termékük kapható a hazai boltokba, kategóriát tekintve pedig főképpen az alsóbb szegmensben ténykednek. Nemrég azonban egy papíron igazán jól felszerelt perifériával bővítettek, mely HS-G680 néven kerül majd a hazai polcokra.Az új headset legnagyobb dobása abiztosítása, mely természetesen ezúttal is virtuális. Az USB-s megoldás kihúzható mikrofont és piros LED világítást is kapott, a minőség terén pedig felbukkan a fém és a bőr, ami jó jel.