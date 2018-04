Villámháborús közösségi event indult a Call of Duty WWII-ben

A Sledgehammer Games hivatalosan is bemutatta a Call of Duty WWII legújabb közösségi eventjét, mely Blitzkrieg név alatt tonnányi új tartalommal és élményekkel látja el a rajongókat egészen május 8-ig bezárólag.

A Blitzkrieg Community Event egyik legnagyobb újdonsága, hogy befutott a Ground War (egy 9v9 fős móka), mely mostantól közepes és nagy méretű pályákon is játszható a War mód helyszínei mellett, de, ingyen letölthető változata mellett pedig Free-for-All, Gun Game és Prop Hunt módokban is használható.Ez azonban messze nem minden, hiszen az event hozott magával hat új fegyvert és egy halom apróságot is, amihez a készítők egy friss trailert is összedobtak nekünk, melyet az alábbiakban magad is megtekinthetsz, ha pedig bejött, irány a játék, hiszen az esemény már javában tart!

