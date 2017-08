Villámgyors PCIe SSD-t dobott piacra a Corsair

Az SSD meghajtók ritkán látott változást hoztak a számítógépes piacon, hiszen a felhasználók ténylegesen láthatták, hogy mekkora sebességnövekedést és ezáltal mekkora hasznot generál a megvásárlásuk a hagyományos HDD-hez képest.

Manapság a hagyományos, SATA megoldások már szinte bárki számára elérhetőek a piac azonban már továbblépett és ismét nagyon látványosan tette mindezt. A PCIe alapú megoldások és az M.2-es fejlesztések ismét elképesztő sebességnövekedést hoztak, de ez a szegmens még sokak számára elérhetetlen.Az olyan újdonságok, mint a nemrég piacra került Corsair NX500 tudnak tenni az elterjedés érdekében, hiszen minél több a versenyző, annál nagyobb az árverseny is. A Corsair újdonsága ráadásul a karbon hatású borításával még jól is néz ki, de persze a számok is magukért beszélnek.éssebességet kínáló újdonságok 400, 800 és 1600GB-os méretben kerülnek piacra.