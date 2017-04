Villámgyors GDDR6-os memóriát jelentett be a Hynix

A memóriák piacán uralkodó káosz mostanság több területen is komoly gondokat okozott, a felhasználók pedig leginkább a jelentős árnövekedés miatt bosszankodhatnak, miközben sokan inkább a folyamatos fejlődésnek szeretnének örülni.

A sokáig uralkodó GDDR5 mellé már egy ideje megérkezett a GDDR5X szabvány, a Hynix pedig nemrég a következő nagy ugrást tárta elénk. A vállalat ugyanis bejelentette az, melynek tömeggyártása csak jövőre kezdődik meg.Az órajelek növekedése mellett megemlítendő még, hogy a nagyobb teljesítményhez kisebb feszültség is elég. A jó hír az, hogy nem csak a Hynix-től szerezhetnek majd be GDDR6-os megoldást a gyártók, így az árverseny akár a végtermékek áraira is jó hatással lehet.