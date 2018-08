Világszerte már 3 millió PlayStation VR fogyott

Bár nem robbantott vele bankot a Sony, azért apránként fogyogat a PlayStation VR is, ami nem meglepő, hiszen a virtuális valóságra koncentráló headsethez elképesztő tartalmi támogatás van, ezáltal folyamatosan jelentik be és jelentetik meg az újabb címeket.

A 2006 októberében piacra dobott hardver pedig közben 3 millió példányban kelt el világszerte, amihez több mint, sőt mi több, a Sony egy TOP10-es listát is összeállított arról, hogy az amerikai régióban melyek voltak a legkelendőbb VR-játékok a platformra. Íme:The Elder Scrolls V: Skyrim VRPlayStation VR WorldsRec RoomResident Evil 7The Playroom VRJob SimulatorUntil Dawn: Rush of BloodBatman: Arkham VRFarpointSuperhot VRHogy a Sony mindenkit meggyőzzön arról, hogy továbbra is teljes mellszélességgel támogatják a PlayStation VR-t, két újabb VR-játékhoz jelentettek be pontos megjelenési dátumot, így szeptember 25-én számíthatunk a Creed: Rise to Glory és október 9-én az Evasion érkezésére.