A Yacht Club Games bejelentette, hogy sikerült újabb mérföldkövet elérniük a Shovel Knight eladásaival, így az übernehéz retro platformerek táborát erősítő ásós lovag kalandjai minden platformon már több mint 2 millió példányban keltek el.

A fejlesztők emlékeztettek minket arra, hogy a játéknak 18 hónapra volt szüksége ahhoz, hogy a megjelenés után meghaladja az első millióját, most pedig, 26 hónappal később már a kétmilliós határt is túllépte, amivel kapcsolatban két érdekesség is kiderült még.Megtudtuk például, hogy a játékból sorban, a legnagyobb tábora pedig Észak-Amerikában van, így az összes eladás közel 67 százaléka ehhez a régióhoz köthető.