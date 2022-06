Világrekord: egy játékos 44 ellenfelet likvidált a Warzone Fortune's Keep pályán solo vs quadban

Call of Duty: Warzone negyedik szezonjának új térképén, a Fortune's Keep-en máris új világrekord született, miután egy solo kontra quados játékos 44 ellenfelet darált le egyedül, ráadásul a brutálisan látványos menetelésről videó is született.

A kemény darálást NoFaTe, egy Warzone Twitch streamer és YouTuber mutatta be, aki mindössze két nappal a Fortune's Keep június 22-i indulása után megszerezte a solo vs quad kill világrekordját.A látvány egész egyszerűen lenyűgöző, NoFaTe, amire szüksége van a tökéletes csatázáshoz. A srác innen kezdve beindítja a kaszaboló üzemmódot és gyakorlatilag mindenkit elsöpör: a kézifegyverek, gránátokkal és halálos késdobásokkal.A brutális dara az alábbi videón:

