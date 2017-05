Világítós egérpaddal bővít a Genesis

A lengyel Genesis mostanság igencsak rákapcsolt, hiszen idén meglehetősen sok újdonsággal álltak már elő, melyek között olyanokat is találunk, amelyekkel új kategóriákba lépett be a gyártó.

Nemrég egy új egérpadot mutattak be, mely nem egy átlagos darab, hiszen. Fontos kiemelni, hogy nem teljesen személyre szabható RGB világításról van szó, hanemPersze ez is bőven elég arra, hogy kiemelkedjen a mezőnyből, hiszen továbbra sincsen sok világítós megoldás a piacon. Az energiát természetesen USB csatlakozásból nyeri, állítható a fényerő, a méret kapcsán pedig az átlagos értékekről beszélhetünk, vagyis 348 x 250 x 5 mm-es.Szerencsére az árral sem szálltak el nagyon, hiszen az RGB-s ellenfeleknél jóval olcsóbban, 8500 Ft környékén szerezhető már be.