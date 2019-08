Vigil: The Longest Night címmel egy zseniális Castlevania-klón érkezik jövő év elején

Az Another Indie bejelentette, hogy ők gondozzák majd kiadóként a Glass Heart Games fejlesztőinek legújabb alkotását, mely Vigil: The Longest Night címmel olyan, mint a klasszikus Castlevania-sorozat mai kivetülése egy csipetnyi Bloodborne-nal társítva.

Az oldalnézetes, metroidvania alapokra épülő akciójáték PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt megjelenik majd jövő év elején, méghozzá nagyon erős történettel,, komplett harcrendszerrel, skillekkel és egyedi művészeti stílussal kiegészítve.Az enyhén horrorisztikus alapokra épülő Vigil: The Longest Night -ról egy friss trailert is be tudunk már mutatni nektek, melyben már felcsendül néhány dallam a nagyszerű zenékből is, amit a Whispered zenekar szolgáltat a játéknak.

Nézd nagyban ezt a videót!