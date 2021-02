Ismét a történelembe, egy fiktív múltba repít vissza minket a Call of Duty: Black Ops - Cold War következő zombis frissítése, a frissen bemutatott Firebase Z című pályán tehát vietnami zombikkal kell összemérnünk a tudásunkat.

Az új pálya természetesen megannyi friss extrával is kecsegtet majd nekünk, így példának okáért a Zombies mód idővonala is teljesen új sztorielemekkel bővül, de egészen újszerű élőhalottak, illetve eszközök is várnak majd ránk a nagy élőhalott-vadászat közben.Ha érdekel az új pálya, illetve a vele együtt érkező összes újdonság, semmiképpen se hagyd ki az alábbi kedvcsinálót, ami mellett nem árt tudni, hogy a Firebase Z csatatéraz alkotáshoz.

Nézd nagyban ezt a videót!