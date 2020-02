A Square Enix csapata egy friss videósorozatot indított útnak a Final Fantasy XIV: Shadowbringers kiegészítőhöz kapcsolódva, melynek részeként maguk az alkotók beszélnek nekünk egy kicsit az MMORPG aktuális kiegészítőjének hátteréről.

A videósorozat első részén megszólal Naoki Yoshida producer, Banri Oda író és Natsuko Ishikawa író is, hogy az Episode One: Telling a Tale című első fejezetben alaposabban is bevezessenek minket a történet sajátosságaiba néhány látványos képkocka társaságában.A videósorozat, melyek áprilisig jelenhetnek meg, és mindegyik rész a játék, illetve a fejlesztés más-más pillanataiba enged majd betekintést.

