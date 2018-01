A Capcom elérhetővé tette a Monster Hunter World készüléséről szóló videósorozat első epizódját, aminek részeként több ismert fejlesztő is megszólal a játék koncepciójával kapcsolatban.

A felvételen feltűnik többek között Ryozo Tsujimoto producer, Kaname Fujioka művészeti igazgató és Yuya Tokuda rendező is, akik a kezdetektől mesélnek nekünk arról, hogy milyen koncepció mentén állt össze a Monster Hunter World Monster Hunter World megjelenése egyébiránt éppen a mai napon várható, így a boltok polcain hamarosan megtalálhatjuk PS4-re és Xbox One-ra is, mielőtt azonban keresgélnéd, most hamar-gyorsan lehetőséged nyílik megismerni a kapcsolódó alapokat.