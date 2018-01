Videón mutatkozik a Final Fantasy XIV: Stormblood következő nagy frissítése

A Square Enix bejelentette, hogy Rise of a New Sun címmel a háttérben már felsorakozott a Final Fantasy XIV : Stormblood következő nagy bővítménye, ami várhatóan még január 30-án válik elérhetővé a népszerű MMORPG kedvelői számára.

A szám szerinti 4.2-es frissítés számtalan extra tartalommal kecsegtet majd nekünk, ezáltal folytatódik benne az Omega raid-sorozat, érkezik két új dungeon, de lehetőségünk nyílik szemtől-szemben is összemérni tudásunkat Byakko-val, a legendás Four Lords-szal.Sőt mi több, a játék ezúttal, így rögtön az elején láthatunk egy szellemvonatot, ami az említett epizódból ismert Phantom Train akar lenni, de a videó legvégén Kefka Palazzo is felbukkan, aki a hatodik rész főellenfele volt, és hamarosan a Final Fantasy MMO-ban is megküzdhetünk vele.Persze mindez csak a jéghegy csúcsa, a frissítés bővebb részleteinek megismeréséhez nézd meg az alábbi videót:

