Videón mutatja meg elképesztő grafikai fejlődését a The Last Remnant Remastered

A Square Enix a napokban jelentette be, hogy végre igazságot szolgáltatnak a The Last Remnant kapcsán, ezáltal a korábban csak PC-re és Xbox 360-ra megjelent alkotást végre a Sony platformjára is elhozzák - csak éppen egy generációs késéssel.

The Last Remnant Remastered ugyanis kizárólag PS4-re érkezik, és hogy a konzol tulajdonosai ne érezzék magukat rosszul a történtek miatt, a Square Enix most megmutatta, hogy milyen elképesztő grafikai fejlődésre számíthatnak a projekttől a rajongók, lévénHa nem hinnéd el nekünk, akkor győződj meg minderről a saját szemeddel a Square Enix által kiadott legújabb kedvcsináló által. A The Last Remnant Remastered várhatóan december 6-án jelenik meg, kizárólag digitális formában.

