Videón láthatjuk a Diablo IV egyik World Boss harcát

Újabb gameplay videót rögzítettek a Game Informer munkatársai a Diablo IV kapcsán, melynek középpontjába ezúttal nem a kampány, hanem egy zseniális közösségi élmény, egy World Boss elleni harc került.

A sorozaton belül óriási újdonságnak tekinthető World Boss-rendszer lényege, hogy, mint az alábbi felvételen látható Ashava the Pestilent, aki olyan félelmetes erővel rendelkezik majd, hogy egy kisebb hadseregnek kell megszenvednie a legyőzéséért.Hogy mégis miként fest ez a valóságban, illetve hogyan valósulhat meg a hack and slash alapok ellenére a csapatmunka? Mindkét kérdésünkre választ ad az alábbi videó, érdemes tehát alaposabban is elmerülni benne.

Nézd nagyban ezt a videót!