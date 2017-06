Videón ismerkedhetsz a Final Fantasy XIV: Stormblood helyszíneivel

A Square Enix egy újabb videóval örvendeztetett meg minket a Final Fantasy XIV soron következő, második kiegészítőjéhez kapcsolódóan, így most mozgás közben ismerhetjük meg a Stormblood bővítmény változatos helyszíneit.

Merthogy a kérdéses expanzió bizony egy óriási új területtel bővíti ki az MMO felhozatalát, a kérdéses helyszíneket pedig most lehetőségünk nyílik a saját szemünkkel is megtekinteni Kugane-tól kezdve, Gyr Abanián és Yanxián át, a Ruby tengerig és az Azim sztyeppékig bezárólag. Final Fantasy XIV : Stormblood egyébiránt, de egy sor más egyéb extrát is hozzáad az alapokhoz. Megjelenés június 20-án, kizárólag PC-re és PS4-re.

