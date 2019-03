Tegnap világszerte elérhetővé vált a Call of Duty: Black Ops 4 keretein belül a játék aktuális frissítése, aminek részeként egy ír témájú event, a Szent Patrik Nap előtt tisztelgő Shamrock and Awe rajtolt el.

Ez azonban még nem minden, hiszen az esemény mellé - mely egyelőre állítólag még csak PS4-en él - némi extra tartalom is csatlakozott, ezáltal kaptunk egy új Blackout játékmódot Stockpile név alatt, deEzen felül a tavaszi frissítésként is emlegetett patch hibajavításokkal is szolgált, de a Blackout játékmódba is elhozta a sokak által régóta várt Hardcore módot. Inkább mutatjuk mindezt a gyakorlatban:

