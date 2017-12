Bár még mindig nem merik megmondani, hogy az Xbox One milyen komoly lemaradásban van a PS4-től, de a Microsoft ennek ellenére is kiadott egy olyan félperces videót, melyben az Xbox One X-et méltatják az egekig.

A mozgókép konkrétan azért született, hogy összefoglalja a leendő és a már meglévő rajongók számára, hogy, aminek jóvoltából minden második másodpercben legalább tízszer olvashatjuk a képernyőn, hogy a világ legerősebb konzoljával van dolgunk.Azt mondjuk már kevésbé hirdetik a felvételen, hogy hiába pakolnak elképesztő mennyiségű lóerőt egy vadonatúj Porschéba, ha az autót nem töltik fel üzemanyaggal...

Nézd nagyban ezt a videót!