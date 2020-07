Videón az eFootball PES 2021 szezonális frissítés

Nem kap új epizódot az idén a PES-sorozat, a Konami ugyanis kitalálta, hogy részben az érkező konzolok, részben a járványhelyzet miatt most inkább csak egy szezonális frissítés részeként kell számolniuk újdonságokkal a rajongóknak.

Erről a PES 2020-hoz érkező frissítésről kaptunk egy újabb kedvcsinálót most, aminek részeként kiderült végre, hogy az eFootball PES 2021 szezonális frissítés részeként rengeteg új felszerelést, licencelt klubokat, szezonális változásokat, valamint, azonban fizetnünk így is kell érte, így legalább 30 dollárt kell előhalásznunk a zsebünkből, ha minden tartalomra le akarunk csapni.Az eFootball PES 2021 szezonális frissítése várhatóan szeptember 15-én érkezik majd meg hozzánk, ha pedig alaposabban is ismerkednél az általa érkező újdonságokkal, akkor egy percig se habozz megtekinteni az alábbi kedvcsinálót.

Nézd nagyban ezt a videót!