A Ubisoft a gamescom 2018 alkalmából kapásból két Assassin's Creed Odyssey mozgóképet is bemutatott a rajongóknak, melyek a játék két főhősére, Alexios-ra és Kassandrára koncentrálnak.

Az ókori Görögországba kalauzoló kalandot ugyanis egy női, valamint egy férfi főszereplő irányításával is átélhetjük majd, és bár, ellenben a lehetőségnek bizonyára így is rengetegen örülnek majd.Az Assassin's Creed Odyssey megjelenését október 5-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

