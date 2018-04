A Sega európai részlegének Youtube csatornájára egy friss Yakuza 6: The Song of Life videó került fel a minap, aminek a középpontjába nem újabb gameplay felvételek, sőt nem is annyira a játék, mint a kapcsolódó különleges kiadás került.

Amint ugyanis ismert, a játék nyugati változata a standard kiadások mellett egy After Hours Premium Edition névre keresztelt csomagban is megvásárolható lesz, ami a játék mellettis tartalmaz majd.Ha a saját szemeddel is megnéznéd kicsomagolás közben a különleges szettet, az alábbi videó nyújt segítséget ehhez. A Yakuza 6: The Song of Life megjelenését április 17-én várjuk, kizárólag PS4-re.

Nézd nagyban ezt a videót!