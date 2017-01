A Ubisoft egy újabb videót hozott nyilvánosságra a harmadik hete futó Watch Dogs 2 : T-Bone Chaos Event kapcsán, amely egy hónapon át minden héten újabb kihívásokkal és küldetésekkel látja el a játék rajongóit.

Ezen a héten érkeztünk el a harmadik frissítésig, amely a Blow the Lid Off névre hallgat, lényege pedig röviden az, hogy hajtsunk végre legalább 30 explosive killt, amiértütheti a markunkat.Hogy mégis milyen robbantásos gyilkosságokra is gondoltak a Ubisoft munkatársai, arról az alábbiakban egy videót is megtekinthettek, így ha ihletet gyűjtenétek a harmadik kihíváshoz, most itt a remek alkalom.

