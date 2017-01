Videón a Resident Evil 7 legbrutálisabb kivégzései és legfélelmetesebb jelenetei

Resident Evil 7 a jelek szerint jött, látott és győzött, ha pedig mindez nem lenne elég, olyan brutális lett, hogy amiatt már most a horrorjátékok alfájaként és ómegájaként tekinthetünk rá.

Aki nem rendelkezik a játékkal, az talán nem is tudja, hogy milyen félelmetes és idegőrlő pillanatok sokasága kapott helyet benne, de amennyiben kíváncsi lennél rá, egy Izuniy névre keresztelt Youtuber, amelyek valóban, még így közvetetten is valami elképesztően festenek.Ha te is kíváncsi vagy arra, hogy milyen őrült pillanatok, mennyi vér és rettegés várhat rád a Resident Evil 7 -ben, akkor az alábbi videót eszedbe se jusson kihagyni, hiszen a legdurvább momentumokról van szó, éppen ezért függöny behúz, füles fel és indulhat a mozi.

Nézd nagyban ezt a videót!