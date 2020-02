Videón a Final Fantasy XIV: Echoes of a Fallen Star bővítménye

A Square Enix egy friss kedvcsinálót hozott a Final Fantasy XIV soron következő bővítményéről, melyet Echoes of a Fallen Star címmel az egyik régóta várt nagy patch hozza el a játékba, a főszerepben meglepően sok újdonsággal.

Az 5.2-es frissítés ugyanis azon túl, hogy bővíti a történetet, behozza a játékba a Final Fantasy VII-ből ismert Ruby Weapont is, így csapatunk oldalán lehetőségünk nyílik majd megküzdeni egy igazi superboss-szal, noha mindez természetesen még csak a jéghegy csúcsa.Ha többet is szeretnél megtudni az érkező bővítményről, az új küldetésekről és dungeonokról, nézd meg az alábbi kedvcsinálókat, melyek mellett annyit kell tudnod az érkező bővítményről, hogyPC-re és PS4-re is.

