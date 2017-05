A Giants Software és a Focus Home Interactive elérhetővé tették a Farming Simulator 17 legfrissebb DLC csomagját, amiről már korábban kiderült, hogy Big Bud Pack név alatt a világ legnagyobb traktorjait és mezőgazdasági gépeit állítja a középpontba.

Ezekről a masinákról láthatunk most egy átfogó kis bemutatót, amelyek, ha akciós a csirkehús meg a Diannás cukorka a Teszkóban.Hogy a készítők nyomatékosítsák a rajongókban a DLC érkezését, az alábbiakban mozgásban is megmutatják nekünk a bővítménnyel érkező újdonságokat, így ha mindig is szerettél volna bepattanni egy Big Bud volánja mögé, most itt a remek alkalom.