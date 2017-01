Videón a Diablo 20 éves ünnepi frissítése

A Blizzard csapata túlzás nélkül egy könnyfakasztó trailert mutatott be nemrégiben a Diablo-sorozat kapcsán, aminek az apropója a 20 éves évforduló mellett a The Darkening of Tristram eseményhez kapcsolódik.

A 2.4.3-as frissítéssel hamarosan mindenki számára elérhető event részeként ugyanis lehetőséget kapunk majd arra, hogy a Diablo III keretein belül,Hogy mégis milyen extrákat garantál még ezen felül a The Darkening of Tristram - retro feeling, eredeti pozíciós fix kamera, új hangok, klasszikus UI és a többi -, arról maguk a készítők beszélnek nekünk az alábbi videón, miközben természetesen az eventből lopott képsorokat is szemügyre vehetünk már.

Nézd nagyban ezt a videót!