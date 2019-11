Nagy dolgok várhatók jövő májusban, hiszen negyvenedik születésnapját ünnepli majd Pac-Man, avagy minden idők egyik, ha nem a legismertebb videojátékos karaktere, aminek apropójából komoly ünnepléssel készül a Bandai Namco csapata.

Merthogy jelenleg ők birtokolják a falánk sárga gömböc jogait, aminek apropójából jövőre részükről minden erről a legendás karakterről szól majd, és pontosan ezt kívánják most felvezetni, illetve megtámogatni egy kicsikét az alábbi videóval.A Join the Pac névre keresztelt videoklip ugyanis egy igazi retro stílusú kirohanás lett a készítők részéről, melyet már most kineveztek

Nézd nagyban ezt a videót!