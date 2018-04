A The Walking Dead-sorozattal elhíresült Skybound Entertainment bejelentette, hogy a jövőben szeretnék bővíteni cégük tevékenységi körét, így mostantól már nemcsak képregény- és médiakiadóként tekinthetünk rájuk, lévén beszálltak a videojátékos bizniszbe.

A csapat ugyanis egy hivatalos közleményben jelezte, hogy, és a név alatt kizárólag videojátékok kiadásával szeretnének foglalkozni.A Skybound Games égisze alatt két cím már bejelentésre is került, ezáltal biztosan ők gondozzák majd a Slime Ranchers és a The Long Dark kiadását, melyek idén szeptemberben kerülhetnek a boltok polcaira PS4-re és Xbox One-ra is.