Videojáték készül az Apokalipszis most alapján!

Habár nem tudjuk, hogy miért pont most, de így is óriási öröm számunkra, hogy néhány veterán fejlesztő az éjszakai órákban bejelentette: videojátékot készítenek Francis Ford Coppola klasszikus mozifilmje, az Apokalipszis most alapján.

Az adaptációról annyit tudni, hogy, amelyre a Kickstarteren szeretnék összegyűjteni a pénzt, miközben a munkálatokat - amelyek a legújabb Unreal Engine motor köré épülnek - igazi veteránok végzik, akik olyan címeken dolgoztak korábban, mint a Pillars of Eternity, a Fallout: New Vegas, a The Witcher, a Neverwinter Nights 2, a Wasteland 2, a Torment: Tides of Numenera, az EverQuest vagy a DC Universe Online. Ez azért egészen jó ajánlólevél!Amit a csapat kihangsúlyozott, hogy, ami a film témájából kifolyólag egy kicsit meglepő, de várjuk meg mi sül ki belőle.Az Erebus fejlesztőcsapata most egyelőre pénzt, mintegy 900 ezer dollárt gyűjt a projekthez, amiből elkészítenék azt PC-re, de ha 2 és fél millióig felmegy a számláló, akkor PS4-re és Xbox One-ra is megalkothatják a projektet, amelynek megjelenését csak 2020-ban várhatjuk.

