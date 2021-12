Videojáték készül A texasi láncfűrészes mészárlás alapján

A Gun Media bemutatta a texasi láncfűrészes mészárláson alapuló videojátékot, amely projektről már szeptemberben elkezdtek keringeni pletykák, de most hivatalosan is leleplezték a játékot a The Game Awards 2021-en.

Egyelőre meglehetősen minimális részletek vannak a játékról, és konkrét platformokat sem jelentettek be. A The Texas Chainsaw Massacre egy. A film rajongói valószínűleg a Friday the 13th: The Game-hez hasonló élményre számíthatnak, ahol az egyik játékos Leatherface szerepében üldözheti ellenfeleit.Úgy tűnik, hogy a Gun Media megpróbálja majd lemásolni az 1974-ben bemutatott eredeti film megjelenését és hangulatát. Mint minden rajongó tanúsíthatja, Leatherface családja legalább annyira hátborzongató, mint maga a gonosztevő, és a játék hivatalos weboldalán a Gun Media azt állítja, hogy az egész családot elhozzák a játékba.

