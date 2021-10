Videojáték készül a Hang nélkül című film alapján

Bejelentették, hogy a Hang nélkül című film alapján videojátékot készítenek - az A Quiet Place a leírás szerint egy új, egyjátékos, történetközpontú horror-kaland lesz, amely a film franchise alapköveit fogja figyelembe venni.

Eredeti történetre és izgalmas játékmenetre számíthatunk, amely az alkotók elmondása szerint megragadja azt aA játék fejlesztése az iLLOGIKA nevű montreali stúdióban folyik, amelynek munkatársai a Ubisoftnál a Rainbow Six és a Far Cry játékokon dolgoztak. Kiadója a Saber Interactive, akik a World War Z mögött is állnak. Konkrét platformokat nem jelentettek be, de azt tudjuk, hogy a játék valamikor 2022-ben jelenik meg.