Videojáték készül a Birmingham bandája nyomán

Hihetetlen, de még egy olyan erős sorozatdömpingben is ki tud emelkedni a Peaky Blinders (itthon Birmingham bandája) című sorozat, mint ami manapság van, merthogy a Cillian Murphy nevével fémjelzett gengszterszéria minden szempontból zseniális alkotás.

A sorozat hamisíthatatlanul hozza a kiváló gengszterhangulatot, megspékelve remek karakterekkel, történettel és hangulattal (illetve benne van Tom Hardy és Sam Neill is), és most úgy fest, hogy hamarosan már játék formájában is élvezhetjük a BBC sorozatának alapvetését.A Curve Digital kiadó és a FuturLab fejlesztőcsapat bejelentette, hogy egy innovatív szándékú, sztori vezérelt játékkal fognak előrukkolni, melyben. Sajnos többet nem tudunk a szoftverről, mindössze annyit, hogy 2020-ban jön.