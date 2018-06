A Sony japán részlege egy friss kedvcsinálóval lepett meg minket azzal kapcsolatban, hogy milyen szuper videojátékok is jelentek meg a közelmúltban, illetve jelennek meg a közeli jövőben PlayStation 4-re.

A speciális Pa's Lam System köré felépített felvételen így tonnányi videojáték bukkan fel pár pillanatra, az általunk is ismert és várt PES 2019, Code Vein, SoulCalibur VI és Naruto to Boruto: Shinobi Striker mellett pedig a keleti jelleg miattEzek közül kiemelendő a Mobile Suit Gundam, a Fate/Extella Link, a 13 Sentinels: Aegis Rim vagy a Zanki Zero, de mellettük például még a Detroit: Become Human is erősíti pár pillanatig a felhozatalt.

