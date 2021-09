Videó: egy férfi berohant a kvízműsor kellős közepébe, hogy megkérdezze, hol van már a GTA VI

Van az a mondás, miszerint nem minden hős visel köpenyt, és ez az alábbi videóra hatványozottan érvényes: a német Schlag den Star című kvízműsor kellős közepén felrohant egy néző, hogy feltegye az igazán fontos kérdéseket.

Emberünk nem azért futott be a színpadra, hogy trollkodjon, vagy megzavarja a műsor menetét, hanem úgy döntött, hogy minden gamer szócsöve lesz, és megkérdezte:Ezután irtó aranyos képsorok következtek, lévén ahelyett, hogy a biztonságiak egyből lerángatták volna, a játékos és a műsorvezető is beszélgetett vele pár sort, majd amikor kivezetik a színpadra, az is abszolút higgadt hangnemben történik.A hölgyemény rá is vágja egyébként, hogy a GTA VI az ha jól tudja, akkor egy videojáték, míg a műsorvezető elhinti, hogy ő még az ötödik részt sem fejezte be. Öreg hiba...