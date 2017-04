Vezeték nélküli szettel bővít a Cherry

A német Cherry kapcsán általában valamilyen komoly gamer billentyűzetről beszélhetünk, melyet az egyik neves partnerük dobott éppen piacra, de néha saját fejlesztésű hardverekkel is előállnak, melyek általában nagyon egyszerű darabok.

Az egyszerűség mellé azonban mindig minőség társul és ezt ígérik a B.Unlimited 3.0 névre keresztelt új csomagjuk kapcsán is. Az új szett fekete és fehér színben érkezik és a billentyűzet mellett egy egeret is tartalmaz.A számítógépekhez 2.4 GHz-es vezeték nélküli hálózaton kapcsolódnak az eszközök, melyetvédenek. Azt nem árulták el, hogy pontosan milyen üzemidőre számíthatunk a NiMH akkumulátorokkal szerelt perifériáktól, de szerintük nagyon sokáig bírják majd.Az egér egyébként 1000 vagy 2000 DPI-s érzékenységen használható, a billentyűzet kapcsolói pedig 20 millió leütést is bírnak. Mindezért 70 eurót kérnek, ami nagyon magas árnak tűnik, de ezt már megszokhattuk tőlük.