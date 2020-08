Nem tudni pontosan, hogy mekkora bajban van jelenleg a 343 Industries a Halo Infinite kapcsán, hiszen bár eltolták a játékot a következő esztendőre, de nem tudni, hogy pontosan mennyi átalakításon esik keresztül a szoftver.

Ettől függetlenül mindenképp jól jön, hogy egy veterán Halo-fejlesztő kerül a csapathoz , nevezetesen Joseph Staten, aki a Halo: Combat Evolvednél, a Halo 2-nél és a Halo 3-nál is íróként is direktorként tevékenykedett. Magyarán:A kampányt intéző csapat projektvezetőjeként huppan be, így leginkább a sztorimód kialakításában fog segédkezni, de hogy elég lesz-e az utolsó pillanatban behozni Statent, az nagy kérdőjel még. Bízzuk a legjobbakban!