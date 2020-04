Vérfrissítést kapott az Acer két bestiális gamer laptopja is

Nemcsak az Asus készült mára bejelentésekkel, mert bár egy sor ROG gaming laptop került ma leleplezésre, de az Acer is megérkezett két új notebookkal, egyrészt a Triton-, másrészt a Nitro-szériához.

A friss500 modell 10. generációs processzorokkal, akár NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, vagy 2070 SUPER GPU-kkal szerezhető be, illetve papíron 7,5 órás akkumulátor időt jegyez a gyártó. A 300Hz-es panel itt is jelen van, valamint akár 32 GB-nyi DDR4 RAM és legfeljebb 2TB-nyi NVMe RAID 0 SSD társaságában zsákolhatjuk be a szóban forgó erőművet. A hatékony hűtésről a Coolboost, a Vortex Flow és az AeroBlade 3D technológia gondoskodik.Térjünk át a másik notebookra, nevezetesen az-re, amelynek aktuális, frissített modellje akár 10. generációs 5 GHz Intel Core i7 procival és GeForce RTX 2060, netán GTX 1650Ti videókártyákkal is beszerezhető. 2 darab PCIe SSD-t is hozzácsaphatunk, de az egy 1 TB-nyi HDD is opciónak minősül. 32 GB-nyi DDR4 RAM-ot itt is ki tudjuk sajtolni, a 15,6 colos Full HD IPS panel pedig gondoskodik a megjelenítés minőségéről - egyébirát 144Hz és 120Hz képfrissítési ráta is rendelkezésre áll. A Coolboost hűtőtechnológia itt is jelen van, ráadásképp számos ventilátor is biztosítja, hogy ne hevüljön túl a masina.Egyelőre árcédulát nem csatolt hozzájuk az Acer, viszont azt tudjuk, hogy 2020 harmadik negyedévében érkezik meg a boltok polcaira mindkét bestia.